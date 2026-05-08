Mehrere Täter, mehrere Geiseln: In Sinzig in Rheinland-Pfalz läuft eine Geiselnahme in einer Bank. Was bisher bekannt ist - und was noch unklar ist.

Sinzig (dpa) - Großeinsatz der Polizei in Rheinland-Pfalz: In einer Volksbankfiliale in Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Noch ist vieles unklar.

Was wir wissen

Geiselnahme: Nach Erkenntnissen der Polizei kommt es in einer Bankfiliale in Sinzig zu einer Geiselnahme. Es sei von mehreren Tätern und Geiseln auszugehen. Bei einer Geisel handele es sich um den Fahrer eines Geldtransporters. Die Beamten wurden um 9.00 Uhr über den Vorfall informiert.

Entwicklung: Die Lage ist derzeit nach Angaben der Polizei statisch.

Einsatz: Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort, hieß es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen.In Sinzig gibt es umfangreiche Absperrmaßnahmen.

Keine Gefahr für Unbeteiligte: Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, bestehe aktuell keine Gefahr, so die Polizei. Menschen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser nicht verlassen. Es seien nicht so viele, es handele sich dabei vielmehr um eine «belebte Straße».

Ort: Sinzig liegt in Rheinland-Pfalz, etwa 26 Kilometer südlich von Bonn in Nordrhein-Westfalen.

Was wir nicht wissen