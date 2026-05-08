Südwest Geiselnahme in Bank - Polizei geht von mehreren Tätern aus

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Die Polizei muss abwarten, wie sich die Lage »in den nächsten Minuten, Stunden« entwickelt.

In einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Die Polizei hält die Lage derzeit für statisch.

Sinzig (dpa) - Bei der laufenden Geiselnahme in einer Volksbankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Bei einer Geisel handele es sich um den Fahrer eines Geldtransporters, teilte die Polizei mit. «Die Lage ist derzeit statisch.»

Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot im Kreis Ahrweiler vor Ort, hieß es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen, in Sinzig gibt es größere Absperrmaßnahmen.

Personen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser nicht verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien nicht so viele, es handele sich dabei um eine «belebte Straße».

Was die Polizei noch mitgeteilt hat

Angaben über die Zahl der Menschen in der Bank wollte der Sprecher nicht machen. Und auch nicht über das weitere Vorgehen der Polizei. Das habe taktische Gründe. Man sei sehr zurückhaltend mit Informationen, auch deswegen, «weil es ja möglicherweise auch jemand mithört». Man bitte da um Verständnis.

«Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Minuten, Stunden entwickelt», sagte er. Danach werde die Polizei ausführlich berichten.

Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, bestehe zum derzeitigen Stand keine Gefahr, hieß es. Die Polizei wurde um 9.00 Uhr über den Vorfall informiert.

Geiselnahme in einer Bank in Rheinland-Pfalz
Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.
Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Die Polizei verfolgt eine bestimmte Taktik.
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