Südwest Geiselnahme in Bank beendet - Fahndung nach Tätern läuft

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Bis zum Zugriff dauerte es mehrere Stunden.

Aufatmen nach mehreren Stunden Anspannung: Spezialkräfte dringen in die Volksbankfiliale von Sinzig ein. Sie finden zwei eingesperrte Personen - unverletzt. Aber der Einsatz ist noch nicht beendet.

Sinzig (dpa) - Die Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist laut Polizei beendet. Zwei Personen, bei denen es sich wohl um Opfer handele, seien unverletzt angetroffen worden, sagte ein Polizeisprecher. Tatverdächtige seien nicht gefunden worden. Die Fahndung nach ihnen laufe.

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Die Maßnahmen laufen - »auch wenn es nach außen nicht so aussieht«, sagt ein Polizeisprecher.

Der Zugriff erfolgte durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Die zwei Personen, auf die sie stießen, seien in einem Raum eingeschlossen gewesen. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass die beiden Personen im Tresorraum eingeschlossen wurden. Der oder die Täter hätten laut dieser Annahme auf noch unbekanntem Weg den Tatort verlassen.

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Polizeikräfte halten sich rund um die Bankfiliale bereit.

Die Polizei war nach den ersten Erkenntnissen davon ausgegangen, dass es am Morgen zu einer Geiselnahme gekommen war. Demnach sollten in der Gemeinde im Kreis Ahrweiler mehrere Täter in einer Bankfiliale Geiseln in ihrer Gewalt haben. Bei einem der Opfer sollte es sich um den Fahrer eines Geldtransporters handeln. Es waren mehrere Hundert Einsatzkräfte vor Ort, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt.

Sinzig liegt im Kreis Ahrweiler, etwa 35 Autokilometer nordwestlich von Koblenz und rund 25 Kilometer südlich von Bonn.

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