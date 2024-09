Ein vermuteter Austritt eines Gefahrstoffs löst einen Großeinsatz aus. Vorsorglich werden neun Patienten im Wachkoma verlegt. Eine Gefährdung habe laut Polizei aber nicht bestanden.

Neuerburg (dpa/lrs) - Ein vermuteter Austritt eines Gefahrstoffs hat in einem Gesundheitszentrum in Neuerburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Neun Patienten im Wachkoma wurden vorsorglich aus dem Gesundheitszentrum in Krankenhäuser verlegt. Eine Gefährdung für Anwohner habe allerdings zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es. In dem Ort kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch den Einsatz. Nähere Angaben zum vermuteten Austritt machten die Beamten zunächst nicht.