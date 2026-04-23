Bei Tiefbauarbeiten in einem Stadtteil von Wörrstadt wird eine Gasleitung beschädigt. Einige Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Wörrstadt (dpa/lrs)- Bei Tiefbauarbeiten im Stadtteil Rommersheim in Wörrstadt ist am Mittwochabend eine Gasleitung beschädigt worden. Bis in die Nacht waren Teile von Rommersheim ohne Gasversorgung, wie die Verbandsgemeinde Wörrstadt im Kreis Alzey-Worms mitteilte. Gegen 1.30 Uhr sei die Gasversorgung flächendeckend wiederhergestellt gewesen.

Bewohner einer betroffenen Straße mussten ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie verbrachten mehrere Stunden im Mannschaftsheim eines Sportvereins, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Nachdem die Wohngebäude gelüftet worden waren, kehrten die Bewohner gegen 22:30 Uhr wieder dorthin zurück. Das Versorgungsunternehmen reparierte das Gasleck. Derzeit werde noch eine Gasansammlung im Kanal beseitigt.