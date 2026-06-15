In einem Hinterhof in Kandel explodiert ein Gaskocher. Dabei werden zwei Personen leicht verletzt. Die genaue Ursache ist bislang unklar.

Kandel (dpa/lrs) - Bei einer Gasexplosion in einem Hinterhof in Kandel im Kreis Germersheim sind zwei Personen leicht verletzt worden. In dem Außenbereich hatte eine 43-jährige Frau zuvor ein Gasgerät betrieben - warum genau es dabei zu der Explosion kam, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar.

Verletzt worden seien eine 44-jährige Frau und ihr elfjähriger Sohn, die sich zu dem Zeitpunkt der Explosion in einem benachbarten Geschäft aufgehalten hätten. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.