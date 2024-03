Montabaur (dpa/lrs) - Ein Garagenbrand in Helferskirchen im Westerwaldkreis hat am Sonntag zu einem Schaden im fünfstelligen Eurobereich geführt. Ursache dürfte ein technischer Defekt an einem Ladegerät für ferngesteuerte Autos gewesen sein, sagte ein Sprecher der Polizei in Montabaur. Das Feuer in der Doppelgarage sei rasch gelöscht worden. Der Schaden entstand an Inventar und Gebäude, wie es hieß.