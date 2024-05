Das Hochwasser hat auch Weingutsbesitzer Günther Jauch getroffen. Dank vieler Helfer ist aber bereits alles wieder so weit aufgeräumt.

Kanzem (dpa) - Fernsehmoderator Günther Jauch (67) hat am Wochenende auf seinem Weingut in Kanzem an der Saar gegen die Folgen eines Hochwassers gekämpft. Auf dem Instagram-Account des Weinguts sieht man ihn beim Schlamm-Schippen im Park, beim Aufstellen eines Regals und in Gummistiefeln nach dem Aufräumen. Auf Bildern ist zudem zu sehen, wie Wassermassen um Teile des Weinguts von Othegraven im Kreis Trier-Saarburg stehen und Sandsäcke zum Schutz aufgestapelt wurden.

Starke Regenfälle hätten innerhalb kurzer Zeit dazu geführt, dass die Saar in Höhe des Weinguts über die Ufer getreten sei, hieß es in dem Post. «Mit vereinten Kräften konnten zunächst schlimmere Schäden verhindert werden», hieß es. Zum Glück sei niemand verletzt worden. In einem Beitrag am Montagabend dankte das Weingut den «fleißigen Helferinnen und Helfern», die nach den Überschwemmungen sauber gemacht und aufgeräumt haben. Jauch hatte das Weingut 2010 aus Familienbesitz gekauft.