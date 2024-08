Als der Brand ausbricht, ist das Restaurant bereits geschlossen. Verletzte gibt es nicht.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - In einem Restaurant in Bernkastel-Kues ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 29 Gäste eines benachbarten Hotels ihre Zimmer verlassen, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Das Restaurant war zum Ausbruch des Brandes bereits geschlossen. Die Ursache für das Feuer und die Höhe des verursachten Schadens sind noch unklar.