Acht Gänse verschwinden im Westerwald aus einem Stall. Die Polizei ist sich sicher, dass kein Fuchs und auch kein anderes Raubtier schuld daran ist.

Alpenrod (dpa/lrs) - Ein Gänsepaar und sechs Küken - das ist die Beute von Dieben im Westerwald. Die Tiere - allesamt Pommerngänse - wurden aus dem Stall eines Hofguts in Alpenrod im Westerwald gestohlen. Aufgrund der Spuren könne ausgeschlossen werden, dass ein Fuchs oder ein anderes Raubtier am Werk gewesen sei, teilte die Polizei in Montabaur am Freitag mit. Vermutlich schlugen die unbekannten Diebe demnach zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen zu, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei