Fußgängerin von Auto erfasst

Eine 56-jährige Fußgängerin wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Frau muss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bad Marienberg (dpa/lrs) - Eine 28 Jahre alte Autofahrerin hat am späten Nachmittag in Bad Marienberg im Westerwaldkreis mit ihrem Wagen eine 56-jährige Fußgängerin angefahren. Als die 56-Jährige die Straße in Höhe eines Schulzentrums überqueren wollte, wurde sie frontal von dem Auto der 28-Jährigen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die 56-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details zur Unfallursache sind derzeit nicht bekannt.