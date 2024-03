Bei einem Verkehrsunfall in Billigheim-Ingenheim in Rheinland-Pfalz wird eine Fußgängerin schwer verletzt. Polizeiangaben nach hat ein 23-Jähriger sie angefahren.

Billigheim-Ingenheim (dpa/lrs) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer soll in Billigheim-Ingenheim (Landkreis Südliche Weinstraße) eine Fußgängerin übersehen und angefahren haben. Die 57 Jahre alte Frau wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Landau am Donnerstag mitteilte. Sie sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 23-Jährige gab der Polizei zufolge an, dass die aufgehende Sonne ihn geblendet und er die kreuzende Fußgängerin deshalb übersehen habe. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

