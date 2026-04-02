Tragödie im Industriegebiet: Ein 51-Jähriger gerät unter einen Sattelzug. Nun soll ein Gutachter die genaue Unfallursache klären. Was bisher bekannt ist.

Wöllstein (dpa/lrs) - Ein Fußgänger ist im Industriegebiet in Wöllstein von einem Sattelzug überrollt worden. Der 51-Jährige aus dem Westerwaldkreis sei dabei tödlich verletzt worden, teilte die Polizei in Worms mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein Lkw-Fahrer den Sattelzug aus einer Parklücke gefahren und dabei den Fußgänger übersehen, der vor dem Fahrzeug vorbeilief. Der Mann wurde von der Zugmaschine erfasst, fiel hin und wurde überrollt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.