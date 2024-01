Sulzbach (dpa/lhe) - Ein 83 Jahre alter Fußgänger ist in Sulzbach von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagnachmittag im Ortsteil Neuweiler eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Abend mit. Er sei von dem Pkw einer 50-Jährigen erfasst und über den Wagen geschleudert worden. Die Fahrerin habe einen Schock erlitten, hieß es weiter. Ein Sachverständiger wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt, die Polizei sucht nach Zeugen.

