Worms (dpa/lrs) - Ein Fußgänger ist in Worms von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen konnte die Fahrerin des Wagens nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Mann am Freitagabend die Bundesstraße 9 überquerte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fußgänger erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Pm der Polizei