Südwest Fußgänger stirbt bei Unfall auf der A60 bei Bischofsheim
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Mann, der als Fußgänger auf der Autobahn 60 bei Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) unterwegs war, ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 60-Jährige sei am Morgen von einem Lkw-Fahrer erfasst und tödlich verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit.
Nach dem Unfall zwischen Bischofsheim und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Mitte war die Autobahn in Richtung Rüsselsheim für drei Stunden gesperrt. Warum der Mann aus Groß-Gerau als Fußgänger auf der Autobahn war, sei unklar, sagte ein Sprecher.