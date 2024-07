Ein schwer verletzter Mann wird in Landau gefunden. Der 28-Jährige hat Verletzungen am ganzen Körper. Was ist passiert?

Ein schwer verletzter Mann gibt der Polizei in Landau Rätsel auf. Ein Passant hatte den im Gesicht und am ganzen Körper verletzten 28-Jährigen am späten Freitagabend auf einem Platz in der Stadt gefunden und die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aus dem Landkreis Germersheim von Unbekannten verletzt wurde. Einzelheiten waren aber zunächst völlig unklar.

Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, könne sich aber nicht erinnern, was vorgefallen ist. Allerdings habe er aufgrund seines gesundheitlichen Zustands auch nicht ausführlich befragt werden können. Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen wegen Körperverletzung auf Zeugen.