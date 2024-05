Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Saarbrücken ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Der 39-Jährige sei plötzlich vor den fahrenden Bus auf die Fahrbahn getreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Busfahrer habe sofort gebremst, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Der 39-Jährige kam in ein Krankenhaus, sein Zustand sei stabil. Wegen der Bremsung wurden laut Polizei im Bus zudem fünf Menschen leicht verletzt. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Der Linienbus war auf einem Sonderfahrstreifen unterwegs gewesen.