Mainz-Trainer Henriksen kann zur ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause aber nicht alle Spieler begrüßen.

Mainz (dpa/lrs) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Coach Bo Henriksen konnte den Großteil der Mannschaft zum Trainingsauftakt im Bruchwegstadion begrüßen. So war der von Bayern München ausgeliehene Armindo Sieb genauso dabei wie Rückkehrer Paul Nebel, der zuletzt zwei Jahre an den Karlsruher SC verliehen war.

Etliche Profis fehlen noch

Der österreichische Neuzugang Nikolas Veratschnig stößt nach Einsätzen in der U21 seines Landes erst am kommenden Montag zum Team. Brajan Gruda, der in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft bei der deutschen Nationalmannschaft reingeschnuppert hatte, nimmt wie Andreas Hanche-Olsen und Jae-sung Lee das Training Mitte Juli wieder auf.

Die Rückkehr von Phillipp Mwene, der gerade erst im EM-Achtelfinale mit Österreich an der Türkei scheiterte, sowie von Silvan Widmer ist noch offen. Widmer bestreitet an diesem Samstag mit der Schweiz das EM-Viertelfinalspiel gegen England.

Auch Neuzugang Kaishu Sano, den die Mainzer zuvor für vier Jahre verpflichtet haben, fehlte. Der 23 Jahre alte Japaner erhielt aufgrund der in seiner Heimat schon halb absolvierten Saison noch Urlaub und steigt erst am 21. Juli ins Teamtraining ein.

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Rheinhessen am kommenden Samstag beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim aus der A-Klasse Bad Kreuznach.