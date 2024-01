Dank des Frosts der vergangenen Tage haben Winzer in mehreren Anbaugebieten in Rheinland-Pfalz Eiswein lesen können. So nutzten landesweit neun Betriebe die Möglichkeit, um gefrorene Trauben zu ernten, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Freitag mitteilte. In der Kältephase Anfang Dezember hatten bereits mehrere Winzer Eiswein gelesen. Vier Betriebe in Rheinhessen brachten es demnach auf fast 28.000 Liter Eiswein-Most. Dabei handelte es sich ausschließlich um Silvaner-Trauben.

Mainz (dpa/lrs) - Für eine Eisweinlese müssen die Trauben durchgefroren sein. Dazu braucht es mindestens minus sieben Grad Kälte über mehrere Stunden. Die überreifen Trauben werden gefroren gelesen und gepresst.