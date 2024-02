Bei einem Verkehrsunfall bei Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Fahrzeug des 39-Jährigen sei am Montag auf der Landesstraße 214 zwischen Udenhausen und Buchholz-Ohlenfeld in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizeiinspektion Boppard mit. Das Auto sei in Vollbrand geraten und von der Feuerwehr gelöscht worden. Der Mann starb demnach an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastwagens wurde in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Warum der 39-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.

Mitteilung