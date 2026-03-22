Bei dem Unfall auf der B49 ist eine 51-jährige Beifahrerin gestorben. Die Fahrer beider Autos wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

Kinderbeuern/Bengel (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 49 ist eine 51-jährige Beifahrerin gestorben. Die beiden Fahrer wurden aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sei ein 51-jähriger Autofahrer auf der B49 in Richtung Kinderbeuern ( Landkreis Bernkastel-Wittlich) unterwegs gewesen als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dadurch prallte er nach Angaben der Polizei frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen Fahrers zusammen. Durch den Zusammenstoß sei das Fahrzeug des 43-Jährigen an der Fahrerseite gegen die Schutzplanke gedrückt worden. Die Beifahrerseite des Wagens habe sich mit dem Auto des 51-Jährigen verkeilt.

Die 51 Jahre alte Beifahrerin im Wagen des 43-Jährigen starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer seien ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach derzeitigem Stand befänden sie sich außer Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.