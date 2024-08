Nach dem regnerischen Wochenende können sich Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland über Auflockerungen freuen. Der Regen macht dort wohl eine Pause.

Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenstart erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz und das Saarland freundlicheres Wetter. Den Experten zufolge sollte es in den Bundesländern noch im Laufe des Sonntags auflockern und der Regen nachlassen. Schon die Nacht zum Montag bleibt demzufolge niederschlagsfrei.

Laut den Meteorologen kann es in der Nacht dabei auch zu größeren Auflockerungen kommen. In dem Fall bildet sich stellenweise flacher Nebel. Trotz des ausbleibenden Regens können die Temperaturen auf 13 bis 9 Grad sinken, in der Eifel sind vereinzelt sogar Tiefstwerte von 7 Grad möglich.

Am Montag wird das Wetter laut DWD dann heiter bis wolkig, es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Temperaturen von maximal 23 bis 27 Grad sind zu erwarten.

Auch am Dienstag bleibt es trocken, der DWD erwartet einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Laut den Experten sind dann Höchsttemperaturen von 25 bis 29 Grad möglich.

In der Nacht zum Mittwoch kann es dann aber zeitweise wieder regnen, und auch am Mittwoch selbst ist mit einzelnen Schauern zu rechnen. Diese sind laut der Behörde aber nur gering wahrscheinlich.