Weil im Landesjugendpfarramt eine Referentenstelle wegfällt, steht ein bewährter Baustein der Jugendarbeit vor dem Aus: Gruppenfahrten. Junge Ehrenamtliche sind frustriert.

Junge Leute beim Klettern, Tanzen, Kochen, am Lagerfeuer und am Strand: Schöne Bilder auf Instagram, aber wehmütige und kritische Töne dazu: Die Freizeiten der Evangelischen Jugend Pfalz sollen dieses Jahr zum letzten Mal stattfinden. Das bedauern die jungen Sprecherinnen und Sprecher in den kurzen Beiträgen sehr.

Die Evangelische Jugend der Landeskirche mit Sitz in Kaiserslautern macht Angebote für junge Leute: besondere Gottesdienste, einen Podcast, Wettbewerbe. Sie betreibt Demokratieförderung und bezieht aus der Sicht junger Menschen Stellung zu politischen Fragen. Einen besonderen Schwerpunkt bildet das umfangreiche Tagungs- und Fortbildungsprogramm.

300 Jugendliche erreicht

Ein weiterer wichtiger Baustein der Arbeit und der kirchlichen Sozialisation sind oder waren aber auch die Freizeiten, im Schnitt zwölf pro Sommer. Nach Kirchenangaben haben im vergangenen Jahr rund 300 Kinder und Jugendliche teilgenommen. Dieses Jahr geht’s noch einmal zum Klettern in den Pfälzerwald, zum Surfen an den Atlantik oder zum Kanufahren nach Schweden. Die Kosten sind moderat, die Nachfrage war hoch.

Bei den Freizeiten ging es um Sport und Spaß, darum, an Herausforderungen zu wachsen, Werte zu vermitteln und als Gruppe zusammenzufinden – oder einfach: gemeinsam erwachsen zu werden. Entsprechend groß ist die Enttäuschung bei denen, die sich ehrenamtlich als Betreuer betätigt haben. Die nach eigenen Angaben fast 40 jungen Erwachsenen nennen sich Teamer und sind in der Regel über eigene Teilnahme an Freizeiten in die Betreuerrolle hineingewachsen. So schildert es beispielsweise Fabian Schleer aus Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim), der jetzt in Freiburg studiert. Er habe, seit er 17 war, als Betreuer mitgearbeitet und sehr viel gelernt – sowohl von erfahreneren Teamleiterinnen und -leitern, als auch durch unzählige Seminare.

Referent geht in Ruhestand

Der Grund für das Ende: Michael Borger, Referent (unter anderem) für die Freizeitenarbeit, geht in den Ruhestand, und seine Stelle wird aufgrund von Sparmaßnahmen der Landeskirche nicht wieder besetzt. Doch ganz ohne professionelle Unterstützung geht es nicht. „Es gab immer ein Krisenteam, das rund um die Uhr erreichbar war“, sagt Teamer Schleer.

Eva Stern, Pressesprecherin der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer, spricht von notwendigen Konsolidierungsschritten, die eine Nachbesetzung verhindert hätten. Immerhin muss die Landeskirche ihren Haushalt in zehn Jahren um 60 Millionen Euro eindampfen.

„Sehr kluges Konzept“

„Ich kenne das Budget nicht“, räumt Annet Peters aus Kandel ein, selbst Diplom-Pädagogin, vor allem aber Mutter einer Tochter, die sich jahrelang als Teamerin und im Leitungsausschuss der Freizeiten eingebracht hat. Die Tochter ist gerade in Südamerika unterwegs, weshalb die Mutter ihr Bedauern über das Ende der pädagogisch wertvollen Freizeiten ausdrückt und von einer „völlig falschen Entscheidung“ spricht.

So hart formuliert es Michael Borger nicht, aber er stellt fest, dass sich die Kirche oft schwertue, junge Menschen zu erreichen. Daher halte er es für schwer verständlich, ein sehr erfolgreiches Angebot auslaufen zu lassen. Umso mehr, als der Lenkungskreis der hervorragend ausgebildeten jungen Leute „ein sehr kluges Konzept“ erarbeitet habe, wie es mit weniger hauptamtlicher Unterstützung hätte weitergehen können. Man habe aber nicht auf sie gehört. „Wir waren bei der Landessynode und bei der Kirchenleitung“, erinnert sich Schleer. Einmal habe es sogar eine Podiumsdiskussion zur Jugendarbeit gegeben, „aber wir waren nicht eingeladen“. Schleer: „Wir fühlen uns nicht gehört.“

Nur Geld für die Alten?

Landeskirchen-Sprecherin Stern spricht von den Freizeiten als einem jahrzehntelangen „profilbildenden Baustein der landeskirchlichen Jugendarbeit“. Entsprechend groß ist der Frust unter den jungen Ehrenamtlichen. Jetzt sind sie froh, dass ihr Problem öffentlich wird. Nicht dokumentiert, aber mündlich überliefert ist der Satz „Wir treten alle aus der Kirche aus“ – und auch der, dass die Landeskirche ihre knapper werdenden Ressourcen nicht nur für die Alten aufwenden dürfe.

Sprecherin Stern betont, dass es keinen Kahlschlag gebe: Die vielen Angebote der Jugendzentralen, Stadtjugendpfarrämter und Kirchengemeinden blieben bestehen. Tatsächlich: am Ammersee, in der Normandie und der Camargue geht noch was. Attraktive Angebote, die von den Protestantischen Jugendzentralen in Winnweiler, Speyer, Ludwigshafen oder sonst wo in der Pfalz organisiert werden. Es gab also Doppelstrukturen.

Welche Alternativen gibt es?

Stern verweist auch auf die fünf freien Jugendverbände in der Pfalz, die von der Landeskirche gefördert würden. Das sind der Verband Christlicher Pfadfinder in Lambsheim, die Evangelische Gemeinschaftsjugend in Eisenberg, der EC-Kreisverband Pfalz/Jugendarbeit des Südwestdeutschen Gemeinschaftsverbandes im Diakonissen-Mutterhaus Lachen-Speyerdorf, der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Otterberg und das Otto-Riethmüller-Haus der Evangelischen Gemeindejugend in Weidenthal. Doch das überzeugt Fabian Schleer nicht: Ja, es gebe andere Angebote, aber die würden in der Regel „für die jeweils eigenen Leute“ gemacht. Unterm Strich fielen künftig sehr viele Freizeiten weg.

Personalkosten seien in jeder Organisation der größte Ausgabenblock, gibt Kirchensprecherin Stern zu bedenken. Folglich würden frei werdende Stellen nicht automatisch wiederbesetzt. Das soll Kündigungen vermeiden. Im Fall der Freizeiten sei dies auch lange kommuniziert gewesen. Nun rücke das Ende näher, entsprechend groß sei die Betroffenheit.

„Neuaufstellung geplant“

Stern sagt aber auch: „Jugend ist uns wichtig.“ Sie verspricht, dass es eine „Neuaufstellung auch der Jugendarbeit in unserem Transformationsprozess“ geben werde. Künftig werde es darum gehen, Jugend als Querschnittsthema mitzudenken. Dass die sehr gut ausgebildeten Teamer trotz all ihrer Erfahrung nicht einfach ohne ihren hauptamtlichen Referenten weitermachen können, liegt für die Landeskirche auf der Hand. „Unser Ziel bleibt, Ehrenamtliche zu stärken und nicht zu überfordern“, so Stern.

Referent Borger berichtet, dass er etwa 65 Prozent seiner Arbeitszeit für die Freizeiten benötigt habe. Dabei habe er vor allem als „Back Office“ (Verwaltung und Unterstützung) fungiert und für den Krisenplan gesorgt, ohne den man Freizeiten nicht verantwortungsvoll anbieten könne. Das Konzept des Teamer-Lenkungskreises sei auch „kein Betteln um eine Stelle oder Geld“ gewesen, sondern habe vorgesehen, mit den Hauptamtlichen in Jugendzentralen, Jugendpfarrämtern und Kirchengemeinden Synergien zu schaffen. Das hätte diese zugleich von den längeren und daher nicht bei allen beliebten Freizeiten entlastet.

War es das jetzt mit den Freizeiten? Vielleicht nicht. Einer der Jugendreferenten in der Pfalz sagt der Redaktion, es habe offenbar noch mal eine Sitzung in Speyer gegeben. Nun werde doch noch nach einer Möglichkeit gesucht, Ersatz für Borger zu installieren, aber noch sei nichts Konkretes bekannt. „Es wird wohl nicht mehr dasselbe sein“, sagt Schleer. Ihnen sei schon einmal eine Projektstelle als Hilfe beim Umstrukturieren in Aussicht gestellt worden, doch aus der sei nichts geworden. Schleer hat ein Stück weit resigniert: „Ich weiß gar nicht, ob es mir den Aufwand noch einmal wert wäre.“ Er bringt sich nun bei der Diakonie ein.