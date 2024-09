Freilaufendes Pferd an Bahnstrecke löst Polizeieinsatz aus

Ein Pferd grast an den Gleisen. Der gefährliche Ausflug endet glimpflich.

Rutsweiler (dpa/lrs) - Ein freilaufendes Pferd hat in Rutsweiler ( Landkreis Kusel) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier wurde der Bundespolizei nach eigenen Angaben gegen 7.00 Uhr morgens gemeldet. Es stand demnach grasend an der Bahnstrecke zwischen Olsbrücken und Wolfstein auf Höhe des Haltepunktes Roßbach. Die Beamten fingen das Tier ein und gaben es an die Eigentümerin zurück. Wie das Pferd von der Koppel ausreißen konnte, war zunächst unklar.