Wer zurzeit an der Kreisstraße 68 vorbeifährt, könnte eine seltsame Beobachtung machen. Immer wieder sollen mehrere Wildschafe die Straße überqueren.

Eine Herde mit etwa 20 freilebenden Mufflons macht Lahnstein unsicher. Seit mehreren Tagen werden die Wildschafe in der Lahnhöhe an der Kreisstraße 68 gesichtet, wie die Polizei Lahnstein am Donnerstag mitteilte. Dabei soll es auch zu Wildwechseln mit bis zu zehn Tieren gekommen sein, hieß es. Die Mufflons haben sich scheinbar in dem Gebiet angesiedelt und zeigen Scheu vor Menschen - jedoch nicht vor den Fahrzeugen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es in dem Waldgebiet nun zu vermehrten Wildwechseln kommen kann und die Verkehrsteilnehmer vorsichtig fahren sollten. In der Herde sei es üblich, dass die Tiere hintereinander herlaufen, wenn sie ihren Ort wechseln. Zu Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit den Tieren ist es nach aktuellem Kenntnisstand nicht gekommen.

Polizeimeldung