Lange haben die Freien Wähler auf ihre Chance im Landtag gewartet. Was dann erfolgreich startete, wird gerade öffentlich zerlegt. Es macht nur noch fassungslos.

Für Außenstehende ist es nicht mehr nachzuvollziehen, wer in diesem traurigen Schauspiel, das die Freien Wähler im Landtag aufführen, die Täter- oder Opferrolle spielt. Und so ganz genau will auch niemand hinschauen, weil sich dahinter menschliche Abgründe auftun.

Da gibt es zwei Abgeordnete, die mit ihren Austritten die Fraktion sprengen und so zehn Mitarbeiter auf die Straße setzen. Der eine, Bernhard Alscher aus Birkenfeld, ist gerade erst im Juli ins Parlament nachgerückt, der andere, Herbert Drumm aus Bad Kreuznach, in den ersten drei Jahren kaum aufgefallen – und wenn, dann mit freundlichen Worten zur Atomenergie. Beide weigern sich, ihr Mandat aufzugeben, um Nachrückern und der Fraktion den Weg frei zu machen. Sie bleiben im Landtag und kassieren ihre Diäten.

Vertrauen versagt

Da gibt es den Landesvorsitzenden der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, der im Sommer kein Fraktionschef wurde, weil ihm die Mehrheit der Fraktion das Vertrauen versagte. Verwerfungen hatte es schon vorher gegeben. Diese hat Wefelscheid nicht, oder zumindest nicht mit allen, vor der Wahl ausgeräumt. Deshalb reichte es nicht, dass er sehr gute Arbeit im Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ geleistet hat. In der Partei, die er zehn Jahre für den Einzug in den Landtag gerüstet hat, erfährt er nun Gegenwind – und schmeißt hin.

Dann gibt es noch das Zugpferd Joachim Streit, dessen Bekanntheit und Charisma der Partei geholfen haben, in den Landtag einzuziehen und dort mit ihm als Fraktionschef Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das Duo Streit und Wefelscheid hat nicht harmoniert, aber der Kitt reichte, um die Fraktion zusammenzuhalten. Streit ist ins Europaparlament gewählt worden, und sein Weggang ließ das Kartenhaus einstürzen. Er hat es nicht geschafft, seine Nachfolge friedlich und erfolgreich zu regeln. Der neue Fraktionschef Helge Schwab, der als politischer Frontmann weit hinter dem rhetorischen Geschick Streits oder Wefelscheids zurückbleibt, steht mitten im Scherbenhaufen und schafft es nicht, daraus wieder ein Ganzes zu formen.

Die Freien Wähler stecken viel Energie in ihren Machtkampf und begehen damit als landespolitische Kraft gerade Selbstmord.

Zur Nachricht geht’s hier