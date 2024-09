Bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz rumort es. Auf dem Parteitag gab es offenen Streit. Ein Landtagsabgeordneter verkündet seinen Ausstieg. Ex-Fraktions-Chef Streit ist schockiert.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Herbert Drumm verlässt die Fraktion der Freien Wähler. Das kündigte Landtagspräsident Hendrik Hering ( SPD) zum Auftakt der Landtagssitzung in Mainz mit. Die Entscheidung habe ihm Drumm schriftlich mitgeteilt. Gründe für den Austritt aus der Oppositionsfraktion nannte der Landtagspräsident nicht.

Die Fraktion bestand bislang aus sechs Mitgliedern - und verliert wohl noch ein weiteres Mitglied: Der im Sommer in die Fraktion eingetretene Bernhard Alscher hat beim Parteitag am Samstag in Kordel seinen Rückzug angekündigt.

Drumm kam im Jahr 2021 als Abgeordneter in den rheinland-pfälzischen Landtag. Vor seinem politischen Engagement für die Freien Wähler war er Mitglied der CDU. Am Wochenende war der Parteitag der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz von einem Streit in den eigenen Reihen überschattet worden.

Der ehemalige Fraktions-Chef Joachim Streit reagierte «vollkommen schockiert» auf die Entscheidung von Drumm. «Mir kommen die Tränen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit Blick auf die Zukunft der Partei in Rheinland-Pfalz.

«Wer ein öffentliches Amt hat, ist an erster Stelle verpflichtet zu dienen, den Wählern und Bürgern, dem Landtag, aber auch den Mitarbeitern der Fraktion und den Mitgliedern der Partei.» Drumm stelle «seine egoistischen Interessen über all das», kritisierte Streit. «Das ist Betrug am Wähler.» Streit war nach der Europawahl von Fraktionsvorsitz im Landtag zurückgetreten und nach Brüssel ins Parlament gewechselt.

