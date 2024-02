In der Diskussion um eine Brandmauer der Freien Wähler zur AfD hat das Wahlkampfteam des niedersächsischen Kandidaten für die Europawahl am 9. Juni, Anthony Lee, dementiert, dass Lee je offen oder verdeckt für die AfD oder für den führenden Kopf der Identitären Bewegung, Martin Sellner, Werbung gemacht habe.

Darüber hatte die RHEINPFALZ berichtet und sich auf Einträge in dem Telegram-Kanal „Landwirtschaft erLEEben mit Anthony Lee“ berufen sowie eine Stellungnahme des Bundesverbandes der Freien Wähler eingeholt. Per Mail meldete sich nun Lees Wahlkampfteam und teilte mit, Anthony-Robert Lee betreibe keinen Telegram-Kanal. „Es wurde schon vor Wochen versucht, diese nicht autorisierten Kanäle (es gibt wohl mehrere) zu unterbinden. Die Inhalte sind nicht im Interesse von Herrn Lee und spiegeln in keiner Weise seine Auffassung wider“, hieß es. Die Diskussion um die Brandmauer gegen die AfD war durch einen Antrag aus dem Koblenzer Kreisverband des rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden der FW, Stephan Wefelscheid, für den Bundesparteitag am Samstag in Bitburg ausgelöst worden.

Der Generalsekretär der Freien Wähler, Gregor Voht, hatte am Mittwoch eine Klärung angekündigt und eindeutig Position bezogen: „Ich erwarte von einem EU-Kandidaten, dass er für die Inhalte der Freien Wähler wirbt und nicht für die einer anderen Partei, schon gar nicht für jene der AfD.“ Am Wochenende sagte Voht, er habe Lee um eine Klärung gebeten und am Freitag die Information erhalten, dass der EU-Kandidat keinen Telegram-Kanal betreibe. Aus Lees Wahlkampfteam hieß es, am Freitag sei Anzeige wegen Identitätsdiebstahls erstattet worden.