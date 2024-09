Eine 62-Jährige geht mit ihrem Hund spazieren, als dieser sich plötzlich losreißt und in ein Maisfeld rennt. Die Frau folgt ihm. Das hat fatale Folgen für beide.

Eine 62-Jährige ist auf einem Feld im saarländischen Landkreis Merzig-Wadern von einem Maishäcksler erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie war in Perl mit ihrem Hund spazieren, der sich dann offenbar losriss und ins Maisfeld lief, wie die Polizei mitteilte. Die Hundehalterin sei dem Tier gefolgt und dabei in die Erntemaschine geraten. Einsatzkräfte hätten die 62-Jährige dann aus dem Häckselwerk der Maschine befreit. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Der Hund erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste eingeschläfert werden.