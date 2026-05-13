Nach einem tragischen Unfall in Leinsweiler sucht die Polizei nach Hinweisen: Wie kam es zu dem tödlichen Sturz mit dem E-Scooter? Wer hat etwas gesehen?

Leinsweiler (dpa/lrs) - Eine 56-jährige Frau ist nach einem Unfall mit einem E-Scooter gestorben. Die Frau verlor am Samstagabend in Leinsweiler im Landkreis Südliche Weinstraße die Kontrolle über ihren vierrädrigen E-Scooter und stürzte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei habe sie schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie den Angaben zufolge am Dienstagabend ihren Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei Landau ermitteln zur Klärung der Unfallursache und suchen Zeugen.