Feuerwehrleute kämpfen sich durch Qualm, finden eine tote Frau im Keller. Was hinter der vermuteten Verpuffung steckt, ist noch offen.

Großrosseln (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Regionalverband Saarbrücken ist eine Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr berichtete, sie sei am späten Montagnachmittag wegen einer vermutlichen Verpuffung in dem Kellerbereich alarmiert worden. «Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus dem Erdgeschoss und dem Keller des Einfamilienhauses», hieß es.

Mehrere Trupps mit Atemschutz begaben sich über verschiedene Zugänge in das Gebäude im Großrosseler Ortsteil Karlsbrunn und suchten es ab. Die Frau wurde im Brandraum im Keller gefunden. Ihr konnte laut Feuerwehr nicht mehr geholfen werden. Der Brand wurde gelöscht, die Polizei ermittelt. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.