Weil sie einen Brand in einem Wohnhaus in Bad Kreuznach gelegt haben soll, sitzt eine 30 Jahre alte Frau in Untersuchungshaft. Ob sie sich länger möglicherweise unbefugt oder bei Bekannten in dem Haus aufgehalten habe, werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach am Dienstag. Die Frau habe keinen festen Wohnsitz und sei bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten. Was sie veranlasst haben könnte, das Feuer zu legen, sei nicht klar. Ein psychiatrischer Sachverständiger werde die Frau untersuchen beziehungsweise befragen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Die Polizei hatte die 30-Jährige bereits am Freitag festgenommen, am Samstag wurde sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Nach Informationen der Polizei wurde bei dem Brand am Freitagnachmittag niemand verletzt, es mussten jedoch Personen aus einem benachbarten Gebäude evakuiert werden.

