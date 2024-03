Blieskastel (dpa/lrs) - Ein 63-Jährige ist in Blieskastel im Saarpfalz-Kreis mit ihrem Auto gegen eine Mauer geprallt und schwer verletzt worden. Sie sei am späten Montagmittag aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Wagen prallte zunächst gegen eine Mülltonne und dann gegen die Mauer eines Vorgartens. Die Frau wurde in die Uniklinik Homburg gebracht.

