In einem Mehrfamilienhaus in Trier ist ein Streit eskaliert. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Ein Mann ist nach einem Streit mit einer Frau in einem Trierer Mehrfamilienhaus wegen versuchter Tötung festgenommen worden. Er soll die Frau am Freitag in einer Wohnung lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten Hilferufe aus der Wohnung gehört und den Notruf gewählt. Der Mann habe dann der Polizei die Wohnungstür mit blutverschmierten Händen geöffnet. Die Frau habe in der Wohnung verletzt am Boden gelegen und sei von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Wohnung habe sich zudem ein einjähriges Mädchen befunden, das unverletzt sei. Die Hintergründe der Tat und das Verhältnis der drei Menschen zueinander waren zunächst unklar.

