Die Kriminalpolizei ermittelt in Bad Kreuznach, nachdem dort eine Frau schwer verletzt entdeckt wird. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - In Bad Kreuznach ist in einer Wohnung eine Frau mit schweren Verletzungen entdeckt worden. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, teilte das Polizeipräsidium Mainz am Mittwoch mit. Die Frau werde medizinisch behandelt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

