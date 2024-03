Zu tief ins Glas geschaut und dann einen Unfall verursacht: Auf eine 42-Jährige kommt nun ein Strafverfahren zu.

Pirmasens (dpa/lrs) - Am späten Samstagabend ist eine betrunkene Autofahrerin in Pirmasens gegen einen geparkten Wagen gefahren. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei der 42-Jährigen ein Wert von 2,23 Promille ermittelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Ihren Führerschein kassierten die Beamten ein. Die 42-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit.

PM