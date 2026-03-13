Der Tatverdächtige hatte selbst die Polizei verständigt und war widerstandslos festgenommen worden. Zunächst lautete der Vorwurf auf Totschlag. Das änderte die Justiz nach ihren Ermittlungen jetzt.

Frankenthal (dpa/lrs) - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Ludwigshafen hat die Staatsanwaltschaft gegen den Ehemann Anklage wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen erhoben. Der Beschuldigte habe sich bisher nicht zum Tatvorwurf geäußert, teilte eine Sprecherin der Anklagebehörde in Frankenthal mit. Den Ermittlungen zufolge soll der 39-Jährige die 37-Jährige Anfang November im Wohnzimmer angegriffen und mit Messerstichen getötet haben.

Zwei gemeinsame minderjährige Kinder des Mannes mit türkischer Staatsangehörigkeit und der deutschen Frau waren vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Aus der Vergangenheit sei ein Verfahren im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt aktenkundig, hieß es. So hatte die Frau 2023 ihren Mann angezeigt. Er habe sie damals mit einer Holzbox auf den Kopf geschlagen. Über das Erheben der Anklage hatten mehrere Medien berichtet.