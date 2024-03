Am Sonntagmorgen wurde die Bewohnerin von einem Feuer im Schlafzimmer überrascht. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte sie sich retten.

Trier (dpa/lrs) - Im Trierer Stadtteil Mariahof ist am Sonntagmorgen eine Frau bei einem Wohnhausbrand schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag erklärte, wurde das Feuer gegen 9.00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Schlafzimmer in Flammen gestanden. Die Bewohnerin des Hauses, eine ältere Frau, habe sich bereits selbst in Sicherheit bringen können, hieß es. Sie trug Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung davon und wurde in ein Krankenhaus geliefert. Die Feuerwehr löschte den Brand, noch bevor die Flammen auf den gesamten Bungalow überschlugen. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.