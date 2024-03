Schockmoment: Eine Frau kommt mit einer gefundenen Handgranate in eine Polizeistation. Trotz schneller Entwarnung rät die Polizei von solch einem Vorgehen ab.

Trier (dpa/lrs) - Eine Frau hat mit einem Mitbringsel in einer Trierer Polizeiwache offenbar für einen Angstmoment gesorgt: Am Mittwoch kam sie mit einer Handgranate in die Wache, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Diese hatte sie in der Wohnung eines gestorbenen Familienmitglieds gefunden, hieß es. Schnell habe sich herausgestellt, dass es eine Übungsgranate war. Sie sei bereits geöffnet gewesen und enthielt keinen Sprengstoff mehr. Die Polizei rät dringend davon ab, potenziell gefährliche Gegenstände anzufassen oder gar zu transportieren. Der sichere Weg sei ein Foto aus sicherer Entfernung und ein Anruf bei der zuständigen Waffenbehörde oder Polizei. Derartige Funde gebe es immer wieder bei Entrümpelung von Häusern und Wohnungen.

Mitteilung Polizei