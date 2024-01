Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach einem Teil-Stromausfall in einer Einkaufspassage in Saarbrücken ist am Samstag eine Mutter mit ihrem Säugling in einem Fahrstuhl steckengeblieben. Grund des Ausfalls sei ein Schmorbrand in einem Verteilerkasten aufgrund eines technischen Defekts gewesen, teilte die Polizei in Saarbrücken am Sonntag mit. Nach rund 15 Minuten sei die junge Frau mit ihrem Baby problemlos von der Berufsfeuerwehr befreit worden. Mutter und Kind seien «gänzlich unverletzt» geblieben, hieß es.