Mainz will die Zukunft zweier im Herbst 2023 geschlossener Programmkinos sichern. Ein erster Erfolg zeichnet sich ab

Mainz (dpa/lrs) - Das geschlossene Mainzer Programmkino Capitol zeigt wieder Filme: Die aus Frankfurt und Aschaffenburg bekannte Arthouse Kinos Frankfurt Gruppe übernimmt den Interims-Betrieb für das Programmkino, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Die Gruppe betreibt bereits seit einigen Jahren erfolgreich die drei Programmkinos Harmonie, Eldorado und Cinema in Frankfurt sowie das Casino in Aschaffenburg. Das habe die zuständige Vergabejury unter dem Vorsitz von Bau- und Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) entschieden. In der engeren Auswahl standen nach der ersten Sitzung der Jury Ende März zwei Bewerber. Wann es wieder los geht und für wie lange, war zunächst noch unklar.