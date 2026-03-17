Was tun, wenn man das Kreuz versehentlich an der falschen Stelle gesetzt hat?

Die beste Lösung im Wahllokal: den Wahlvorstand um einen neuen Stimmzettel bitten und den alten vernichten. Alternativ den Wählerwillen durch einen Zusatz unmissverständlich deutlich machen, etwa „ungültig“ neben das durchgestrichene Kreuz schreiben und „gültig“ neben das richtige. Aber Achtung: Andere Zusätze wie politische Aussagen führen automatisch zur Ungültigkeit.

Kreuze, Haken, Smiley: Was ist auf dem Stimmzettel erlaubt?

Eindeutige, neutrale Symbole sind erlaubt. Ein Smiley ist keine neutrale Stimmabgabe und ungültig, weil nicht erkennbar ist, ob es sich um Zustimmung, Ablehnung oder einen Scherz handelt. Ähnliches gilt für politisch behaftete Symbole.

Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Stimmen sind insbesondere dann ungültig, wenn der Stimmzettel