Zum Wochenende dürfen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad freuen.

Am Freitagvormittag gebe es vielerorts noch Wolken, ab dem Nachmittag lockere sich der Himmel dann aber auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Regnen soll es nicht. Derweil liegen die Temperaturen bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad. Es wehe ein schwacher Wind.

Der Samstag beginne teils neblig-trüb, ab dem Vormittag sei es jedoch rasch heiter bis sonnig. Es gebe weiterhin keinen Regen, schrieb der DWD. Das Thermometer zeige maximal 23 Grad im Norden und 26 Grad im Südosten an. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Am Sonntag sei es heiter bis wolkig und meist trocken. Die Höchstwerte liegen nach DWD-Angaben zwischen 15 Grad in den Hochlagen der Eifel und 23 Grad in der Vorderpfalz. Dazu gehe ein mäßiger Wind.

Wetterbericht des DWD