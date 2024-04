Das für Anfang April ungewöhnlich warme Wochenende lockt die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach draußen. Zum Wochenstart halten sich die Temperaturen noch. Ab Dienstag kühlt es ab.

Offenbach (dpa/lrs) - Das warme Wetter am ersten Aprilwochenende hat die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor die Tür gelockt. Die sommerlichen Temperaturen halten sich noch bis Dienstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Sonntag wurden Höchstwerte von 21 bis 25 Grad erwartet. Wegen dichter Bewölkung und Trübung durch Saharastaub hatte es die Sonne aber vielerorts nicht einfach, mit ihren Strahlen durchzudringen.

Bereits am Samstag nutzten die Menschen in den beiden Bundesländern die Temperaturen von weit über 20 Grad für Aktivitäten im Freien. Ausflugslokale und Restaurants hatten sich auf das sommerliche Wetter bereits eingestellt. «Alle strömen vor die Tür. Da gehören die ersten Terrassen, Weingärten und Biergärten geöffnet», sagte Gereon Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Rheinland-Pfalz, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Die Betreiber freuen sich, dass wir im April schon sommerliches Wetter haben», sagte Haumann.

Die hohen Temperaturen bleiben zum Wochenstart erst einmal erhalten: Am Montag werden Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad erreicht. In höheren Lagen sind 20 bis 22 Grad möglich. Anfangs kann es im Nordwesten bei wechselnder Bewölkung regnen. Im Tagesverlauf lockert es dann auf und die Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter und Schauer bleibt gering.

Ab Dienstag kühlt es wieder ab: Der DWD erwartet Höchstwerte von nur noch 13 bis 16 Grad und in der Hocheifel von rund 11 Grad. Gebietsweise kann es bei starker Bewölkung zu schauerartigem Regen kommen. Am Mittwoch klettern die Temperaturen auf 14 bis 17 Grad, im höheren Bergland sind 12 Grad zu erwarten.

