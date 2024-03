Nach einem frühlingshaften Wochenausklang macht sich die Sonne erst einmal rar in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auch mit den Temperaturen geht es bergab.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Frühling gibt zum Wochenausklang noch mal alles, bevor an diesem Wochenende kühleres und nasseres Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland Einzug hält. Der Freitag fällt noch heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen von 16 bis 21 Grad aus, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. In der Nacht zum Samstag zieht starke Bewölkung auf und es regnet verbreitet bei Tiefstwerten bis 4 Grad, in Hochlagen bis 2 Grad.

Am Samstag wird es wechselnd bis stark bewölkt, vielerorts regnet es, im Bergland sind auch Graupelschauer und gegen Abend auch Schneeflocken möglich, auch einzelne Gewitter kann es geben. Die Höchsttemperaturen erreichen tagsüber bis 10 Grad entlang des Rheins und an der Mosel, in Hochlagen bis 5 Grad. Dazu weht ein teils stark böiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag fallen vereinzelte Schauer, die im Bergland als Graupel oder Schnee herunterkommen können. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 1 Grad, in höheren Lagen muss bei Tiefstwerten bis minus 1 Grad mit Straßenglätte gerechnet werden. Wechselhaft mit gebietsweise Regen und Graupelschauern geht es auch am Sonntag weiter bei Temperaturen bis maximal 9 Grad.

DWD