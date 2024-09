Einst hat Peter Brenner die Geschicke des Staatstheaters Mainz gelenkt. Nun ist er im hohen Alter gestorben. Eine bestimmte Spielstätte im Staatstheater ist ihm bis heute zu verdanken.

Mainz (dpa/lrs) - Peter Brenner, Intendant des Staatstheaters Mainz in den Neunzigerjahren, ist am Montag im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilte die rheinland-pfälzische Landesregierung mit.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer ( SPD) sprach von einer herausragenden Figur der Theaterszene seines Bundeslandes. Brenner habe Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus begeistert. Bereits vor seiner Zeit als Intendant des Staatstheaters in Mainz habe sich Brenner bei den Salzburger Festspielen bundesweite Anerkennung für seine Arbeit als Regisseur verdient. Er habe als Gast an zahlreichen Theatern und Festspielen im In- und Ausland inszeniert.

Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) ergänzte: «Seiner Beharrlichkeit und Durchsetzungsstärke ist es zu verdanken, dass das Staatstheater entgegen der ursprünglichen Planungen heute über ein Kleines Haus verfügt, das als vollwertige Spielstätte genutzt werden kann.»