Über mehrere Spielzeiten arbeitete Bo Svensson als Trainer in der Bundesliga. Nach mehr als einem Jahr Pause hat er nun einen neuen Job und trainiert unter anderem Youssoufa Moukoko.

Kopenhagen (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Bo Svensson hat einen neuen Job. Svensson unterschrieb beim dänischen Fußballmeister FC Kopenhagen einen langfristigen Vertrag, wie der Verein mitteilte, ohne Details zur Laufzeit zu nennen. Zuvor hatte der TV-Sender Sky berichtet, das Arbeitspapier sei bis 2031 gültig.

«Es ist eine Ehre, zu meinem geliebten Club zurückzukehren und für den FC Kopenhagen verantwortlich zu sein», sagte Svensson in der Mitteilung des Vereins. «Ich gehe die Aufgabe mit Demut, aber auch selbstbewusst an.» Das Training wird er erstmals am Dienstag leiten. «Ein Wechsel ist nötig. Wir müssen Stabilität zurückgewinnen und die Freude am Spiel, damit uns die Fans wieder erkennen», erklärte Svensson.

Nachfolger von Neestrup

Der 46-Jährige folgt auf Jacob Neestrup, von dem sich der Verein am Sonntag nach einer misslungenen Liga-Hauptrunde getrennt hatte. Der Titelverteidiger und Topclub mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Youssoufa Moukoko hatte in Dänemark den Sprung in die Meister-Endrunde überraschend verpasst. Neestrup wurde in der Vergangenheit bereits mit mehreren Bundesligisten, darunter dem VfL Wolfsburg, in Verbindung gebracht.

Für Svensson ist es nach seinen Trainer-Stationen beim FSV Mainz 05 (2021 bis 2023) und beim 1. FC Union Berlin (2024) eine Rückkehr in seine dänische Heimat. Zwischen 1999 und 2006 war er als Profi für den Hauptstadt-Club aktiv, danach zog es ihn auch als Spieler in die Bundesliga.