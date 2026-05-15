Der Anbau von Erdbeeren ist aufwendig und personalintensiv. Das schlägt sich im Preis nieder. Mit dem Anbau im Folientunnel stellen sich Erdbeerbauern zukunftsfest auf.

Man muss Rebecca Funck das einfach fragen: Nervt es sie, wenn sie erklären soll, warum die Erdbeeren kosten, was sie kosten? „Nein“, sagt sie. „Es nervt nicht.“ Der Preis für das Kilogramm liegt im Moment bei 10 bis 12 Euro, und viele Menschen empfinden das als teuer. Wegen dieses Preises, so stellt die 37-Jährige fest, entstehe allerdings eine Anspruchshaltung, was den Geschmack angeht – vor allem natürlich, dass die Beeren super-süß sind. Aber, sagt Funck: „Die Erdbeere ist ein Naturprodukt.“ Wenn die Sonne nicht scheint, merke man das. „Ich kann die Erdbeere nicht süßer machen.“

Ansonsten aber machen sie und Alexander Seiler (43), die Betriebsleiter des in Eisenberg im Donnersbergkreis ansässigen Erdbeerlands Funck (20 Festangestellte), so ziemlich alles, um die Menschen zwischen April und Oktober mit Erdbeeren versorgen zu können: Sie haben für einen höheren sechsstelligen Betrag ein mehr als 10.000 Kubikmeter fassendes Becken für Regen- und Bachwasser angelegt, um die Beeren bewässern zu können. Und sie haben neue Folientunnel gebaut, in denen die Pflanzen in Bauchhöhe in Blumenkästen wachsen – und damit einfacher zu ernten sind. Nicht nur in Eisenberg, in ganz Rheinland-Pfalz, hat der geschützte Anbau in den vergangenen Jahren zugenommen – so nennt man es, wenn Erdbeeren nicht auf Feldboden wachsen, sondern in folienüberdachten Tunneln – von 25 Hektar im Jahr 2015 auf 91 Hektar zehn Jahre später.

Tunnel-Anbau ist die Zukunft

Simon Schumacher, Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer mit Sitz in Bruchsal, sagt, der Tunnel-Anbau sei für Betriebe, die vom Erdbeeranbau leben, die Zukunft. Für den Freiland-Anbau gehen die Zahlen stark zurück. Etwa 40 Prozent der Betriebe und der Anbaufläche sind laut Statistischen Bundesamt in den vergangenen zehn Jahren in Rheinland-Pfalz verschwunden: Heute gibt es noch 80 Betriebe, die auf 412 Hektar Fläche Erdbeeren anbauen.

Nur vier von zehn Erdbeeren, die in Deutschland verzehrt werden, kommen aus dem Inland. Der große Rest kommen laut Bundeslandwirtschaftsministerium aus Spanien, Griechenland, den Niederlanden und im Winter aus Ägypten und Marokko. Diese Beeren können oft günstiger verkauft werden als die deutsche Ware. Denn die Produktionskosten in anderen Ländern sind niedriger, auch, weil die Lohnkosten geringer sind. Deswegen wollen Vertreter der Landwirtschaft, dass für Erntehelfer nicht der Mindestlohn von 13,90 Euro pro Stunde bezahlt werden soll.

Die Lohnkosten liegen bei 50 bis 60 Prozent

„Die Lohnkosten schlagen schon sehr stark zu Buche“, bestätigt Verbandsgeschäftsführer Schumacher, der von 50 bis 60 Prozent spricht. Hinzu kommt, dass der Erdbeeranbau personalintensiv ist, wie Rebecca Funck sagt: „Alles, alles ist Handarbeit“ – setzen, jäten, ernten. Roboter können zwar schon vieles, auf dem Erdbeerfeld sind sie allerdings noch nicht zu Hause. „Der Mensch ist noch deutlich schneller“, sagt Schumacher und verweist auf erste Tests mit Pflückrobotern in niederländischen Gewächshäusern.

Rebecca Funck und Alexander Seiler haben ein Becken bauen lassen, das mit Regen- und Bachwasser gespeist wird. Damit werden die Erdbeeren – die gleich nebenan wachsen – bewässert. Foto: Helmut Dell

Die rund 200 Erntehelfer des Eisenberger Betriebs – der auch Spargel anbaut – kommen fast alle aus Rumänien, berichtet Alexander Seiler. Er betont deren Bedeutung für die heimische Landwirtschaft: „Wir haben viele langjährige Mitarbeiter, für die wir dankbar sind. Die Menschen aus Rumänien ermöglichen uns, dass wir überhaupt noch deutsche Erdbeeren haben.“ Funck sagt: „Das ist ein anstrengender Job, den ganzen Tag draußen, bei Sonne, bei Regen. Das ist kein Bürojob mit Klimaanlage.“ Der Betrieb zahlt zusätzlich zum Mindestlohn eine Leistungsprämie: „Ich will, dass die Motivation da ist, viel zu pflücken“, sagt Funck. Trotzdem: Dass der Mindestlohn seit Jahren steigt, „dass es keine Bremse gibt“, das treibe sie um.

Die Pflanzen werden gehegt und gepflegt

Hinzu komme eine allgemeine Kostensteigerung von etwa 40 Prozent in den vergangenen fünf Jahren, wie Seiler sagt: So seien beispielsweise die Kosten für die Pflanzen von 40 auf 70 Cent pro Stück gestiegen. Diese werden jährlich neu gesetzt, gehegt und gepflegt: eine Nebelmaschine sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Tunnel stimmt und damit die Bildung von Mehltau verhindert wird. Zudem kommen regelmäßig Berater nach Eisenberg – einmal um festzustellen, was die Pflanzen an Düngung brauchen, einmal, um zu schauen, welche Schädlinge vorhanden sind, damit die Landwirte mit entsprechenden Nützlingen gegenwirken können. Es steckt viel Aufwand dahinter, bis die Erdbeere im Verkauf ist – und Funck und Seiler sagen, sie seien froh, dass sich die Preise für die Erdbeeren zuletzt in eine realistischere Richtung entwickelt haben. „Die Erdbeere ist schon immer ein hochwertiges Produkt. Aber sie wurde nicht zu dem Preis verkauft, der angemessen ist“, sagt Funck mit Blick auf Supermärkte, in denen die Erdbeere „jahrelang Ramschware“ war und mitunter unter den Erzeugerkosten verkauft worden ist, wie sie kritisiert: „Das hat ihrem Ruf wehgetan.“

Ziel ist, dass jeder Erdbeeren kaufen kann

So wie der Kilo-Preis derzeit ist, sei er in Ordnung, findet Verbandsgeschäftsführer Schumacher, damit könnten die Anbauer leben. Ziel sei, dass sich jeder heimische Erdbeeren leisten könne: „Die Erdbeere ist schon ein Bild für Regionalität und Saisonalität.“ Der Handelsverband Deutschland hat zuletzt das Beispiel der Erdbeere gewählt, um zu erfahren, wie wichtig es für die Kunden ist, im Lebensmitteleinzelhandel regionale Produkte zu finden. „Ist beispielsweise die Auswahl und Qualität regionaler Produkte, hier am Beispiel von Erdbeeren erhoben, nicht passend, wechseln 27 Prozent die Einkaufsstätte“, heißt es im Handelsreport 2025. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass 31 Prozent der Befragten die Erdbeeren kaufen, die gerade im Geschäft sind – also auch „nicht regionale“ (wobei nicht genau definiert ist, wo „Regionalität“ endet).

Anbau in Kästen in Brusthöhe: Die Erntehelfer müssen sich nicht mehr bücken. Foto: Kathrin Schnurrer

Händler setzen auf Heimat

Die Händler setzten in der Saison auf regionale Ware, wie die Wasgau Frischwaren GmbH mit Sitz in Pirmasens und die Globus Holding GmbH mit Sitz im saarländischen St. Wendel betonen. „Erdbeeren aus der Pfalz – unter anderem aus Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) – sind für uns bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis erste Wahl“, heißt es von Wasgau. Zwei bis drei Wochen vor dem Saisonstart seien deutsche und ausländische Erdbeeren parallel im Angebot, und zwar deswegen, weil die deutsche Ernte erst ab Ende April „in nennenswerten Mengen“ verfügbar sei – während die Saison in Südeuropa früher beginne. Ähnlich ist es bei Globus: „Wir führen in unseren Globus-Markthallen ausschließlich Erdbeeren aus Deutschland, sobald die heimische Ernte den Bedarf deckt.“ Die Saison geht durch remontierende – also mehrmals tragende – Sorten auch in Deutschland mittlerweile bis in den Herbst hinein.

Die Früchte des Erdbeerlands Funck werden hauptsächlich an 35 Verkaufsständen, vor allem in der Nord- und Westpfalz, zudem in Rewe-Märkten und über einen Großhändler vermarktet. Was nicht verkauft wird, werde zu Marmelade verarbeitet. Der Betrieb baut auf 28 Hektar Erdbeeren an. Auf 16 Hektar Fläche (davon 10 Hektar mit Folientunnel) werden die Früchte von Erntehelfern gepflückt, auf sechs Feldern (12 Hektar) Freiland-Fläche können die Kunden selbst pflücken. Doch einen Wunsch – der tatsächlich an sie herangetragen wurde – können Funck und Seiler trotz aller Anstrengung nicht erfüllen: Dass man auch am Valentinstag schon frische Erdbeeren pflücken kann.