In rheinland-pfälzischen Familien wird einer Studie zufolge selten über den Holocaust gesprochen. Mehr als die Hälfte der Befragten habe angegeben, selten oder nie über das Thema zu Hause zu sprechen, sagte Inka Engel von der Universität Koblenz am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse des vom Landtag beauftragten Forschungsprojekts in Mainz. In den Familien, in denen über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg gesprochen werde, stoße oft die Generation der Enkel dieses Thema an.

Mainz (dpa/lrs) - Die Befragung ergab auch: Bei jüngeren Menschen (ab Jahrgang 1987) gibt es ein geringeres Bewusstsein über die zukünftige Bedeutung des Holocausts. Das Forschungsprojekt der Koblenzer Universität und der Touro University Berlin war vor rund einem Jahr vom Landtag in Auftrag gegeben worden. Bis zum Sommer sollen Handlungsempfehlungen erarbeitet und eine Wanderausstellung konzipiert werden. Die Hunderttausend Motivierten, die derzeit gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gingen, bräuchten «sehr schnell» Handlungsempfehlungen, das in den Alltag zu integrieren, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD).

466 Rheinland-Pfälzer waren für die Studie online befragt worden. Diese Zahl und die breite Streuung der Fragebögen erfüllten die Kriterien für eine repräsentative Befragung, sagte Engel. Insgesamt wurden mehr als 40 Fragen gestellt. Zudem wurden zehn Familien in insgesamt rund 30 Interviews qualitativ befragt, von denen die Hälfte einen einheimischen und die andere Hälfte einen migrantischen oder jüdischen Hintergrund hatten.

